Нижний Новгород, , 11:14 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 2 июня выявлено 354 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 10 503 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб России.

Полностью выздоровели 3980 человек, за минувшие сутки выписаны 233 человека. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса в регионе выздоровели 37,9%.

111 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, семеро — в течение минувших суток.

Отметим, в течение последней недели число новых носителей коронавируса ежедневно увеличивается. Так, 27 мая был выявлен 231 новый случай заражения, 28 мая — 228, 29 мая — 281, 30 мая — 289, 31 мая — 301, 1 июня — 315. Ранее максимальное число новых заражений фиксировалось по состоянию на 12 мая и составляло, так же как и сегодня, 354 случая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье число новых носителей коронавируса постепенно незначительно увеличивается. Так, по состоянию на 25 мая в ПФО выявили 1107 новых случаев заражения SARS-CoV-2, 26 мая — 1029 случаев, 27 и 28 мая — по 1072 случая, 29 мая — 1076, 30 мая — 1148, 31 мая — 1190, 1 июня — 1146.

По состоянию на 2 июня в Приволжском федеральном округе выявили 1228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 41 677 случаев.

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