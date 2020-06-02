Москва, , 11:13 — REGNUM Выпускные вечера для одиннадцатиклассников в очном формате состоятся лишь в тех российских регионах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщили агентству ТАСС на горячей линии Минпросвещения.

«[Всё будет зависеть] от решения региона и эпидемиологической ситуации. В министерстве просвещения понимают, что в некоторых регионах можно будет провести их очно, а в каких-то регионах — дистанционно», — сказала собеседница агентства.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов выразил надежду на то, что выпускные в 2020 году состоятся в очном формате.