Грозный, , 11:05 — REGNUM В Чечне приземлился самолет из Объединенных Арабских Эмиратов с гуманитарным грузом от правительства ближневосточной страны. На борту самолета медицинское оборудование и средства защиты. Об этом сообщил 2 июня глава Чечни Рамзан Кадыров.

В регион поступило 25 тыс. тестов для выявления пациентов с COVID-19, 15 тыс. противочумных комбинезонов, 500 тыс. перчаток, 50 тыс. медицинских масок, 32 тыс. бахил, 6000 упаковок антибактериальных средств. В обратный пусть самолет отправится с ответным грузом — в благодарность от жителей и властей Чечни он будет загружен 30 тоннами продуктов питания, в том числе 15 тоннами свежего мяса, овощами и фруктами. Инициатором этой акции выступил Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Глава Чечни высказал слова благодарности наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заеду Аль Нахайану и своей матери — президенту Регионального общественного фонда Аймани Кадыровой за поддержку населения в сложный период пандемии коронавируса.

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