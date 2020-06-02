Шеффилд, Великобритания, , 11:04 — REGNUM Студия Boneloaf будет самостоятельно заниматься выпуском обновлений для игры Gang Beasts. Об этом 1 июня сообщило издание Eurogamer.

Первое «самостоятельное» обновление от Boneloaf будет содержать небольшие изменения игрового процесса. Однако в дальнейшем разработчики планируют добавить в Gang Beasts новые арены и костюмы.

Напомним, изначально издателем Gang Beasts выступала компания Double Fine, однако в 2019 году её выкупила Microsoft. Теперь разработчики игры возьмут на себя и издательский функционал.

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