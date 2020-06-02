Чита, , 11:04 — REGNUM В связи с пандемией коронавируса День семьи, любви и верности в Чите (Забайкальский край) отметят не 8 июля, а 21 августа. Об этом сегодня, 2 июня, сообщила руководитель Департамента ЗАГС Забайкальского края Ольга Корягина:

«Новый график согласован с заместителем председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягмой Ванчиковой. Так, дата проведения Дня семьи, любви и верности с 8 июля перенесена на конец августа.

В Чите мы проведем этот праздник 21 августа. В каждом районе края дата будет определена индивидуально в зависимости от эпидобстановки».

Как уже сообщалоИА REGNUM, на утро 2 июня общее число носителей в Забайкалье составляет уже 1218 человек. Выздоровели 576 человек, зафиксирован 21 летальный исход.

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