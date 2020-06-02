Смоленск, , 11:03 — REGNUM 110 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки, обновлённые данные 2 июня опубликовало ТУ Роспотребнадзора. Два человека за последние сутки скончались.

«По состоянию на 02.06.2020 в Смоленской области зарегистрировано 2409 случаев заболевания COVID-19. Всего по Смоленской области под медицинским наблюдением находится 4621 человека, из них 3849 в режиме самоизоляции, 772 в условиях изоляции в специализированных медицинских учреждениях; у 6503 человек медицинское наблюдение снято», — говорится в сообщении управления Роспотребнадзор.

Вместе с ем, согласно данным федеральной статистики, в регионе выздоровели 821 пациент с ранее выявленными положительными тестами на коронавирус, в том числе 48 выписаны за последние сутки.

Два человека с подтверждённым заражением коронавирусом скончались, общее число летальных случаев в регионе уже составляет 41.