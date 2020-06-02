Смоленск, 2 июня 2020, 11:03 — REGNUM 110 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки, обновлённые данные 2 июня опубликовало ТУ Роспотребнадзора. Два человека за последние сутки скончались.
«По состоянию
Вместе с ем, согласно данным федеральной статистики, в регионе выздоровели 821 пациент с ранее выявленными положительными тестами на коронавирус, в том числе 48 выписаны за последние сутки.
Два человека с подтверждённым заражением коронавирусом скончались, общее число летальных случаев в регионе уже составляет 41.