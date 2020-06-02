Ульяновск, , 11:03 — REGNUM В Ульяновской области за сутки выявлено рекордное число новых носителей коронавируса — 105. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Данные оперативного штаба России Стопкоронавирус.рф

По данным на 2 июня (10:35 мск), в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 2672 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 105.

Выздоровели с начала пандемии 743 пациента с COVID-19, в том числе за последние сутки выздоровление зарегистрировано у 30 человек.

По данным управления Роспотребнадзора, в Ульяновской области на 1 июня проведено 61 887 тестов на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 57 673 человека.

По данным министерства здравоохранения Ульяновской области, с начала пандемии в 18 учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, была усилена работа первичного звена специалистами отделений, кабинетов медицинской профилактики. В 33% учреждений на входе в поликлиники организовано измерение температуры всем посетителям с последующим разделением потоков пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России подтвержден 423 741 случай заражения SARS-CoV-2, скончались 5037 пациентов с COVID-19.

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