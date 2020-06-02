Ростов-на-Дону, , 11:01 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. За весь период жертвами COVID-19 на Дону стали 40 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 2 июня.

На Дону скончались 73-летняя женщина с хроническими сердечно-сосудистыми и онкозаболеванием, а также 68-летняя пациентка, у которой также были хронические сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за сутки подтверждено ещё 253 случая заражения SARS-CoV-2. Всего на Дону положительный результат теста получили 5 тыс. 195 человек.

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