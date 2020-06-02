Токио, , 11:03 — REGNUM Количество новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Токио впервые с середины мая текущего года за сутки составляет более 30 человек. Об этом 2 июня сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что с середины мая среднее максимальное число выявленных случаев заражения коронавирусом в Токио за сутки составляет 22 человека, а минимальное — 2−3 человека.

При этом 31 мая было зафиксировано 13, а 1 июня — 5 новых случаев заражения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в столице Японии на фоне снижения количества выявленных зараженных коронавирусом начали смягчать меры карантинной безопасности. Так, с 1 июня возобновили свою работу школы, а также открылись сад при императорском дворце и Национальный музей.