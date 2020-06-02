Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM За последние сутки в Петербурге подтвердили еще десять смертельных случаев, вызванных заболеванием COVID-19. Об этом сообщает 2 июня федеральный оперативный штаб.

Всего за время пандемии коронавирусной инфекции власти к настоящему моменту признали 223 летальных исхода COVID-19 в Петербурге.

Когда произошли эти смерти, не уточняется. По последней информации от властей, комиссия, которая устанавливает основную причину смерти на фоне сопутствующих заболеваний, обрабатывала данные по летальным исходам конца апреля — начала мая.

В России за сутки подтвердили 182 летальных случая, их общее число по стране достигло 5037 случаев.

Добавим, за сутки в Петербурге выявили 376 новых носителей коронавируса, всего в городе зафиксировали 16 тыс. 689 случаев заражения, в России — 423 тыс. 741 случай.

Выздоровели за сутки в Петербурге 260 человек, за все время переболели инфекцией в городе 6008 человек.

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