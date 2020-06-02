Хабаровск, , 11:02 — REGNUM В Хабаровском крае продолжается рост числа заражений коронавирусом. Общее число инцидентов с начала наблюдений на 2 июня составило 2209 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации федеральной мониторинговой группы.

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За сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. Вылечились с начала пандемии 1083 человека, 12 пациентов умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северо-Курильске объявлен режим ЧС в связи с выявлением коронавируса у двух граждан Киргизии, прибывших на путину.