Ростов-на-Дону, , 10:51 — REGNUM В Ростовской области за сутки подтверждено ещё 253 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число носителей SARS-CoV-2, по данным на утро 2 июня, достигло 5 тыс. 195 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве.

Новые случаи подтверждены в 33 городах и районах. Так, в Ростове-на-Дону положительный результат теста на коронавирус получил 81 человек, в Сальском районе — 46 человек, в Мясниковском районе — 16 человек.

«Среди новых заболевших 47% — в возрасте от 18 до 45 лет, 34% — от 46 до 65 лет, 9,1% — от 66 до 79 лет, 1,6% — старше 80 лет, 8,3% — дети», — уточнили в облправительстве.

ИА REGNUM напоминает, что приступить к снятию ограничительных мер донские власти планируют после стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев не исключил возможности негативных последствий нескольких вспышек коронавируса в закрытых социальных учреждениях.

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