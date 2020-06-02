Екатеринбург, , 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Из них 200 найдено в Екатеринбурге. Также новые случаи выявлены в Верхней Пышме, Артинском, Горноуральском и Белоярском городских округах, Верхнем Дуброве, Асбесте, Заречном, Берёзовском, Ирбите и Ирбитском районе, Кушве, Каменске-Уральском и Каменском районе, Красноуфимском районе, Камышлове, Нижнесергинском районе, Невьянске, Нижней Туре, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Полевском, Реже, Ревде, Среднеуральске, Серове, Староуткинске, а также в Тавдинском, Сысертском и Талицком городских округах.

За последние сутки был установлен рекорд подтверждённых случаев. Всего с начала эпидемии их зарегистрировано 6024. 2510 человек выздоровели, а 31 умер.