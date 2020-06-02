Бангкок, , 10:54 — REGNUM Впервые с 25 мая на территории Таиланда была зафиксирована смерть пациента от COVID-19. Об этом 2 июня рассказал на пресс-брифинге в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусом страны Тхависин Висануйотхин.

«К сожалению, за эти сутки, впервые с 25 мая, зарегистрирована еще одна смерть от инфекции», — заявил он и добавил, что это был 80-летний пациент, у которого были сопутствующие заболевания.

Таким образом, общее число летальных исходов от COVID-19 в стране возросло до 58 человек. Также пресс-секретарь отметил, что за этот же период в Таиланде был выявлен один заразившийся SARS-CoV-2 и потому общее число случаев заражения стало 3 083.

При этом Висануйотхин уточнил, что число вылечившихся от COVID-19 на данный момент составляет 2 966 человек и что ещё 58 человек в настоящее время проходит лечение.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пять футболистов футбольного клуба «Барселона» перенесли заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией.