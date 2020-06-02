Москва, , 10:50 — REGNUM Если бы голосование по поправкам к Конституции РФ состоялось пять лет тому назад, потери в оказании качественной медицинской помощи населению были бы гораздо меньше. Так считает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он также отметил:

«Поправки к Конституции РФ как раз и направлены на то, чтобы каждый гражданин России, вне зависимости от того, в какой части страны он живёт — маленьком или большом городе, — получил качественную и доступную медицинскую помощь. В этом и есть смысл всех поправок. Если бы они были приняты лет пять тому назад, я думаю, что потери сейчас были бы гораздо меньше».

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок к Конституции пройдет 1 июля. ИА REGNUM ведёт трансляцию во всём, что связано с этим событием.

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