Петрозаводск, , 11:05 — REGNUM В Карелии после выявления очага коронавируса среди строителей Белопорожских ГЭС отмечен суточный рост числа заболевших — 43 человека. Об этом 2 июня сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

С начала пандемии в регионе выявлено 496 человек, в том числе 49 детей, с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, 43 из них — за прошедшие сутки. Как отметил глава региона, такой рост как раз связан со вспышкой коронавирусной инфекции среди вахтовых рабочих, занятых на строительстве Белопорожских ГЭС в Кемском районе.

На сегодняшний день 37 человек с положительным результатом теста на COVID-19 выявили в результате обследования строителей, контактировавших с двумя рабочими, заболевшими ранее. Они прибыли в Карелию из других регионов. Всего на стройке COVID-19 подтвержден у 39 заболевших. Все они находятся под наблюдением врачей, кроме того, власти региона планируют изолировать всех, кто находился на вахте.

«Единственным надежным средством недопущения инфекции на предприятие, что безусловно влечет за собой серьезные убытки, является 14-дневный карантин лиц из зоны риска, в том числе и работников из других регионов», — заявил Парфенчиков.

Кроме того, еще пять заболевших выявлено в Петрозаводске и один — в деревне Мансила Питкярантского района.

Отметим, что с начала пандемии в Карелии выздоровели и выписаны на амбулаторное лечение 188 человек, из них десять — за прошедшие сутки. Среди них шесть петрозаводчан, а также жители Кондопоги, Олонца, Прионежья и Питкярантского района.

Всего в регионе проведено 42 843 исследования, это на 1326 больше, чем сутками ранее. 4298 человек находятся на самокарантине, за сутки их количество увеличилось на 83 человека. Еще 29 человек находятся в местах обсервации.

Кроме того, в регионе продолжается рост числа заболевших внебольничной пневмонией. С начала апреля в больницы с этим диагнозом госпитализированы 516 человек, а за последние сутки — девять. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 53 человека умерло, за минувшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.

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