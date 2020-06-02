Чебоксары, , 10:50 — REGNUM В Чувашии вторые сутки подряд выявляется 88 носителей коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

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По данным на 2 июня (10:35 мск), в Чувашии подтверждён 3061 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 88.

Выздоровели в Чувашии с начала пандемии 1319 пациентов с COVID-19, в том числе за последние выздоровление зарегистрировано у 47 человек. Новых летальных случаев нет.

Напомним, по данным на 1 июня в Чувашии наибольшее число выявленных случаев заражения коронавируса зарегистрировано в Чебоксарах, Ядринском районе и Алатыре с Алатырским районом.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки выявлено 8 863 носителя коронавируса, всего в стране подтверждён 423 741 случай заражения SARS-CoV-2. Скончались 5037 пациентов с COVID-19.