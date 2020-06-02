Москва, , 10:49 — REGNUM В России за минувшие сутки выявлено 8863 носителя коронавируса. Об этом 2 июня сообщили в московском оперштабе.

Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах страны. За сутки умерли 182 человека, выздоровели более 11 тысяч.

Наибольшее число случаев выявлено в Москве — 2286. Далее в списке следуют Подмосковье — 732 случая, Петербург — 376, Нижегородская область — 354, Свердловская область — 292, Ростовская область — 253, Иркутская область — 210, Красноярский край — 150, ХМАО — 149. Более сотни человек получили положительный результат тестов в Дагестане, Волгоградской, Тульской, Смоленской, Челябинской, Новосибирской, Ульяновской областях.

Всего в России зафиксирован 423 741 случай заражения коронавирусом. Погибли 5037 человек, выздоровели около 187 тысяч пациентов.