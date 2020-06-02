Грозный, , 10:47 — REGNUM Власти Чечни, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом, планируют увеличить до 3000 число койко-мест для приема больных с COVID-19. Для этого будут открыты еще четыре госпиталя.

Их развернут на базе уже имеющихся медицинских учреждений, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов. На перепрофилирование этих объектов уйдет от 10 до 14 дней.

Так, планируется разместить госпиталь на 350 мест в Реабилитационном центре и пустующей больнице у набережной «Грозненского моря» в поселке Алды. Помимо этого будут перепрофилированы под прием пациентов с коронавирусом здание бывшей горбольницы № 9 и корпус горбольницы №7 в Грозном.

По словам Рамзана Кадырова, в Чечне не должно быть нефункционирующих больниц. Всего в настоящее время в республике создано 1860 койко-мест для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.