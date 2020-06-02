Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM В Петербурге уже почти две недели, с 20 мая, сохраняется в целом стабильное суточное количество вновь выявленных носителей коронавируса. На этот раз, за понедельник, 1 июня, выявлено 376 человек, заразившихся коронавирусом. Об этом доложил 2 июня федеральный оперативный штаб.

При этом в выходные дни объемы суточного тестирования, как правило, 3−4 раза ниже, чем в будни — 3−4 тыс. обследований против 12−14 тыс. Однако на объемах выявленных носителей в сутки это не сказывается.

Всего за время пандемии в Петербурге официально зарегистрировали 16 тыс. 689 случаев заражения, в России — 423 тыс. 741 случай, из которых 8 тыс. 863 — за последние сутки.

За сутки в Петербурге выписано по выздоровлению 260 человек, за все время пандемии COVID-19 перебороли 6008 жителей Северной столицы.

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