Тула, , 10:47 — REGNUM Три человека с положительными тестами на коронавирус скончались в Тульской области за последние сутки, сообщили 2 июня в региональном оперативном штабе.

«Трое пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте от 51 до 73 лет скончались от двусторонней пневмонии. Это жители Щекина, Венева и житель Москвы, который проходил лечение в тульской больнице», — сообщили в оперштабе.

Общее число летальных случаев в Тульской области, таким образом, составляет 39. Число заражений в регионе за два с половиной месяца превысило уже четыре тысячи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тульской области выявлено 106 новых носителей SARS-CoV-2