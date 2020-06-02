Москва, , 10:45 — REGNUM Минпромторг РФ поддерживает идею повышения возраста продажи алкоголя до 21 года, однако напоминает о совершеннолетии, прописанном в Конституции Российской Федерации. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«У нас в Конституции прописан возраст 18 лет, когда гражданин становится полностью дееспособным и отвечающим за все свои поступки. Но, если такая инициатива будет поддержана нашими профильными ведомствами — мы слышали в прошлом году, какое-то время назад с этой инициативой выходил Минздрав, — мы не возражаем», — сказал Мантуров в интервью РИА Новости.

Он также подчеркнул, что, несмотря на отражение данной инициативы на объёмах продаж спиртосодержащей продукции, Минпромторг выступает за здоровый образ жизни, и поэтому, если данная инициатива будет направлена на улучшение здоровья жителей РФ и качества их жизни, то ведомство поддержит такую инициативу.

Мантуров ещё раз отметил, что Минпромторг руководствуется теми положениями, которые прописаны в Конституции РФ.