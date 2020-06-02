Тула, , 10:43 — REGNUM 106 новых положительных тестов на коронавирус подтверждено в Тульской области за последние сутки, сообщил 2 июня федеральный оперативный штаб.

«За минувшие сутки в области зарегистрировано 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ее обнаружили у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов», — сообщили в штабе.

Также за сутки 106 жителей региона выписаны после перенесённого заражения.

С 19 марта по 2 июня в Тульской области подтверждено 4 тыс. 074 случая заражения коронавирусом. 1 тыс. 921 пациент выздоровел, 39 скончались.