Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Разработчик Gamemode One выпустил официальное дополнение Pac-Man к версии популярной игры Minecraft для консоли Nintendo Switch. Об этом 2 июня сообщил портал Screen Rant.

Новая модификация позволяет игрокам создавать трёхмерные лабиринты и впоследствии перемещаться по ним. Разработчик опубликовал видео, в котором демонстрируется процесс создания этих лабиринтов в стиле Pac-Man и результат работы.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на Nintendo Switch состоялся релиз обновлённой версии игры Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Оригинальная игра вышла на консоли Nintendo Wii в 2010 году.

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