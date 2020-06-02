Ростов-на-Дону, , 10:41 — REGNUM В Ростовской области диспетчеры центра мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции приняли более 50 тыс. звонков, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 2 июня.

«50-тысячный звонок пришел из Мурманска. Женщина интересовалась, какие документы нужно предоставить, чтобы можно было навестить бабушку, проживающую в Неклиновском районе [Ростовской области] и нуждающуюся в помощи», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что центр мониторинга SARS-CoV-2 в Ростовской области был запущен 20 марта. Операторы кол-центра принимают звонки круглосуточно.