Москва, , 10:46 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус подтверждены в 84 регионах России у 8863 человек за сутки 1 июня. Об этом сообщает 2 июня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

При этом в 3715 случаях (41,9%) вирус SARS-CoV-2 был выявлен у контактных лиц без клинических признаков болезни. Всего количество подтверждённых случаев коронавируса нового типа выросло до 423 741.

За сутки медики зарегистрировали 182 смерти пациентов, у которых был выявлен вирус. Общее число умерших достигло 5037 человек.

Выздоровели за сутки 11 108 человек, всего выздоровлений — 186 985. Активных случаев заболевания на текущий момент 231 719, за сутки их стало меньше на 2427.

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