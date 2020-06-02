Уфа, , 10:47 — REGNUM Празднование Дня города Уфы планируют перенести на более позднюю дату. Об этом 2 июня сообщил мэр столицы Башкирии Ульфат Мустафин на оперативном совещании в городской администрации.

По его словам, к нему обратились с предложением перенести празднование Дня города, который отмечается 12 июня на 11 октября, таким образом совместив празднование этой даты с Днем республики Башкирия.

Ульфат Мустафин сообщил, что в настоящий момент предложение уже направили в городской Совет. Депутаты примут решение в самое ближайшее время.

Отмечается, что в случае переноса празднования Дня города, праздничный салют также будут перенесен.

По словам Ульфата Мустафина, время для массовых мероприятий еще не настало, поскольку идет борьба с коронавирусом.