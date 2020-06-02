Брянск, , 10:39 — REGNUM Ещё 98 положительных тестов на коронавирус подтверждены в Брянской области за минувшие сутки. Выписали с выздоровлением 101 пациента, сообщили 2 июня в региональном оперативном штабе.

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом Брянской области возросло до 3885. До 2422 увеличилось число выздоровевших пациентов. Региональные лаборатории провели уже 46 764 исследований на коронавирус.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 863 случаев заражения.