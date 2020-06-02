Ставрополь, , 10:39 — REGNUM Стационар Шпаковской районной больницы в Ставропольском крае закрылся на карантин после выявления коронавируса у одного из пациентов. Ограничительные мероприятия продлятся до особого распоряжения, сообщили ИА REGNUM 2 июля в пресс-службе минздрава региона.

Отмечается, что в медучреждении установлен строгий противоэпидемический режим работы персонала. Все сотрудники и пациенты больницы обследуются на новую коронавирусную инфекцию.

«Медицинская помощь пациентам, которые уже находятся на лечении, будет оказана в полном объеме в режиме обсервации, — заверил главврач больницы Иван Кошель. — Обследование проходят также все сотрудники, часть их отправилась по предписанию на самоизоляцию».

На время карантина в медучреждении прекращена госпитализация пациентов, в прежнем режиме работают лишь родильное отделение и поликлиника. В связи с этим изменена маршрутизация пациентов: экстренная и неотложная медицинская помощь жителям района в этот период будет оказываться в других медучреждениях.

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