Тайбэй, , 10:34 — REGNUM Тайваньские компании планируют в скором времени начать производство тестов на коронавирус, которые смогут показать результат в течение 15 минут. Об этом 2 июня сообщает Международное радио Тайваня.

По информации источника, государственный исследовательский институт здравоохранения Тайваня заключил соглашение о передаче технологии по производству таких тестов, и теперь пять местных компаний начнут их производить.

Также сообщается, что тесты для быстрого определения наличия коронавируса были разработаны ранее в нынешнем году и что их точность составляет 70%.

Кроме того, известно, что на территории Тайваня за последние 50 дней не было выявлено ни одного нового зараженного SARS-CoV-2.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Германии составило 213.