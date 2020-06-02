Белгород, , 10:34 — REGNUM Порядок назначения и перечисления выплат стимулирующего характера для медиков, работающих в условиях пандемии коронавируса, проверила прокуратура Белгородской области, сообщает пресс-служба ведомства. Причиной массовых жалоб медработников на отсутствие выплат стало ненадлежащее выполнение региональным департаментом здравоохранения и социальной защиты населения функций главного распорядителя бюджетных средств — освоены только 20% федеральных средств.

Нарушения выявлены в Старом Осколе, Валуйках, Алексеевке: медиков не включали в списки лиц на получение стимулирующих выплат, в локальных актах медицинских учреждений закреплялся неверный порядок начисления и сроков установления надбавок. Установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований — медработники не проходили обязательное тестирование на коронавирус, не в полном объёме обеспечивались средствами защиты, не соблюдалась дезинфекция.

В Белгородскую область рамках заключенных с Минздравом России соглашений из федерального бюджета поступили 515,2 млн рублей. Однако, как показала проверка, выплачены они лишь в размере 104,9 млн рублей — 20,3%.

«Причиной низкого освоения межбюджетных трансфертов стало ненадлежащее выполнение департаментом функций главного распорядителя бюджетных средств и ответственного исполнителя указанных соглашений. По выявленным нарушениям приняты соответствующие меры реагирования, в том числе внесено представление заместителю губернатора области — начальнику департамента здравоохранения и социальной защиты населения», — говорится в сообщении.

О результатах проверки прокуратура уведомила губернатора, главного федерального инспектора по региону, председателя облдумы.