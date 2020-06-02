Казань, , 11:17 — REGNUM Татария в первые дни лета находится на юго-западной периферии скандинавского антициклона в прохладной воздушной массе с температурами на несколько градусов ниже нормы, сообщает Гидрометцентр РТ. Из-за близости атмосферных фронтов местами возможны небольшие дожди. Температуры воздуха ночью понизятся до +6.+13˚С, днем ожидается около 20 градусов тепла.

В четверг, 4 июня, ночью осадки станут маловероятны, а вот днем к западным районам республики приблизится теплый фронт с небольшими дождями. Температура ночью до +12˚С, днем — уже до +25˚С.

В пятницу, 5 июня, прогнозируется циклонический характер погоды. Ожидаются дожди, возможны грозы. Ночная температура воздуха не выше 15˚ тепла, днем воздух прогреется до +17.+22˚С.

По предварительному прогнозу в Татарии, 6 июня небольшие дожди сохранятся. Ночью температура воздуха ожидается около +14˚, днем до +20˚.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов Поволжья лето началось с похолодания.

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