Тегеран, , 10:31 — REGNUM Депутат иранского парламента Мойтаба Золнур заявил, что во время ноябрьских беспорядков в стране были убиты 230 человек. Об этом 1 июня сообщает IRNA.

«Во время этих событий было убито 230 человек, шестеро из которых были сотрудниками правоохранительных органов», — отметил депутат в комментарии агентству.

Золнур также подчеркнул, что примерно 20% убитых были также сотрудниками силовых ведомств, но работающих неофициально. Таким образом, официальное лицо в Иране впервые обнародовало данные по жертвам во время ноябрьских протестов.

Напомним, акции протеста в Иране начались 15 ноября 2019 года в ответ на решение властей увеличить цены на бензин и поставки продовольствия. Данное решение было принято в условиях роста инфляции и валютного кризиса, что усилило недовольство граждан.