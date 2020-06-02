Киев, , 10:24 — REGNUM Мужчина, задержанный на мосту Метро в Киеве, не предъявлял никаких требований, а «бомба», которая стояла рядом с ним, оказалась муляжом, заявил 1 июня глава полиции Киева Андрей Крищенко, общаясь с журналистами.

По его словам, задержанный 1988 года рождения, житель города Вишнёвое Киевской области. На его счету два мелких административных правонарушения, но ничего криминального.

«Он не выказывал агрессии, потом, как оказалось, у него был какой-то баллон, от которого шли провода, и в руке у него был пульт управления», — рассказал Крищенко.

Во время переговоров со злоумышленником психологам удалось его отвлечь, после чего сработал отряд спецназа и мужчину задержали, добавил чиновник.

По его словам, «минёра» отвезли в участок, куда вызвали медиков, в том числе психиатров. Возбуждено уголовное дело по статье «ложное сообщение о минировании».

Напомним, ранее в Киеве остановили движение красной ветки метро и наземного автотранспорта из-за угрозы взрыва моста Метро.

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