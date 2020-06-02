Киев, 2 июня 2020, 10:24 — REGNUM Мужчина, задержанный на мосту Метро в Киеве, не предъявлял никаких требований, а «бомба», которая стояла рядом с ним, оказалась муляжом, заявил 1 июня глава полиции Киева Андрей Крищенко, общаясь с журналистами.
По его словам, задержанный 1988 года рождения, житель города Вишнёвое Киевской области. На его счету два мелких административных правонарушения, но ничего криминального.
Во время переговоров со злоумышленником психологам удалось его отвлечь, после чего сработал отряд спецназа и мужчину задержали, добавил чиновник.
По его словам, «минёра» отвезли в участок, куда вызвали медиков, в том числе психиатров. Возбуждено уголовное дело по статье «ложное сообщение о минировании».
Напомним, ранее в Киеве остановили движение красной ветки метро и наземного автотранспорта из-за угрозы взрыва моста Метро.
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