Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Игры для консоли нового поколения PlayStation 5, возможно, будут более дорогими, чем ожидают геймеры. Об этом 2 июня сообщил портал Screen Rant.

Генеральный директор PlayStation Джим Райан во время очередного интервью пояснил: из-за того, что графическая сторона игр становится более интересной и реалистичной, процесс создания игр становится более трудоёмким, соответственно, стоимость реализации проектов возрастает. Впрочем, он добавил, что в компании считают: цены на игры вырастут незначительно.

Ранее ИА REGNUM сообщило: компания Sony решила отложить онлайн-мероприятие, посвящённое PlayStation 5, которое она планировала провести 3 июня 2020 года. В компании пояснили, что это решение было принято из-за протестов в США.

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