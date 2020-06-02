Ижевск, , 10:16 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 2 июня выявили 53 новых случая заражений коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено 770 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщил на своей странице в социальной сети глава региона Александр Бречалов.

В числе новых носителей — 22 жителя Можги, 11 жителей Ижевске, семеро — в Глазове, по четыре случая — в Алнашском и Можгинском районах, два — в Сарапуле, по одному — в Граховском, Сюмсинском и Кизнерском районах.

Полностью выздоровели 407 жителе республики, 11 человек выписаны за последние сутки.19 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, один 68-летний пациент умер за минувшие сутки.

Напомним, 25 мая в республике выявили 20 новых носителей вируса, 26 мая — 10 носителей, 27 мая — 24, 28 мая — 22, 29 мая — 24, 30 мая — 23 новых носителя коронавируса, 31 мая — 30 новых носителей. 1 июня число новых заражений составило 35 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Бречалов заявил, что в республике в связи с ростом числа новых носителей коронавируса вновь закроются парки, общественные пространства и зоопарки. Эта мера будет действовать до особого распоряжения.

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