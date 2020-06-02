Сеул, , 10:21 — REGNUM На одной из американских военных баз в Южной Корее подтвердили еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, вирус был обнаружен у военнослужащего на базе ВВС в Осане, прибывшего в Южную Корею 30 мая.

Общее число подтверждённых случаев заражения на американских военных базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 31, из них 28 человек уже выписаны из больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 38 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 11 541.

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