Берлин, , 10:20 — REGNUM За прошедшие сутки количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Германии составило 213. Об этом 2 июня сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Также сообщается, что в результате этого общее число зараженных в стране стало 182 028 человек.

Кроме этого, указывается, что за этот же период в Германии 11 человек скончались от COVID-19 и теперь общее число летальных исходов составляет 8 522.

При этом более 600 человек за минувшие 24 час вылечились в стране от нового заболевания, в результате чего суммарное число выздоровевших составляет более 166 400 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индии за прошедшие сутки возросло свыше чем на 8,1 тыс. и стало составлять 198706.