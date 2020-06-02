Майкоп, , 10:19 — REGNUM Бывшего главу Кировского сельского поселения в Майкопском районе Адыгеи заподозрили в незаконном отчуждении недвижимости, находящейся в муниципальной собственности. В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что в сентябре 2019 года подозреваемый единолично, без согласия местного совета депутатов, принял решение о заключении договора купли-продажи муниципальной недвижимости — нежилого здания площадью 1,2 тыс. кв. метров и земельного участка на 6 тыс. кв. метров. В результате было неправомерно прекращено право муниципальной собственности на это имущество.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Адыгее было возбуждено уголовное дело о халатности против главы Садовского сельского поселения Красногвардейского района, который в период действия в регионе режима самоизоляции допустил проведение на территории поселения похорон с участием около 500 человек. В результате произошла массовая вспышка коронавируса.

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