Воронеж, , 10:14 — REGNUM Международный аэропорт «Воронеж» постепенно восстанавливает авиасообщение, прерванное в связи с пандемией коронавируса. Так, с 1 июня АК «Аэрофлот» возобновила ежедневные рейсы в аэропорт Шереметьево и в вечернее время с вылетом из Воронежа в 19:05, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Таким образом, на данный момент в Москву из Воронежа «Аэрофлот» отправляет два рейса — в 11:05 и 19:05. Со 2 июля добавится ещё один рейс в столицу с вылетом в 6:15. Также с 5 июня расширяет число рейсов авиакомпания S7 Airlines — к двум уже действующим будет добавлен вечерний вылет в Домодедово в 20:15, ещё один рейс будет открыт с 22 июня, в 05:00. С 8 июня «РусЛайн» возобновит выполнение регулярных рейсов в Москву (Внуково) и Санкт-Петербург (Пулково). Новый для Воронежа перевозчик авиакомпания «Победа» намерена приступить к выполнению полётов в Москву с 21 июня, в Санкт-Петербург — во 2 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, работа аэропорта «Воронеж» была фактически приостановлена с начала апреля после введения режима самоизоляции не только в Воронежской области, но и в большинстве регионов страны. Несмотря на продление режима самоизоляции до 15 июня, аэропорт уже с середины мая приступил к постепенному возобновлению пассажирских авиаперевозок.

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