Красногорск, 2 июня 2020, 10:14 — REGNUM В общественном транспорте Московской области разрешили оплату банковскими картами. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает Мособлштаб.
Ранее возможность такой оплаты была приостановлена из-за мер по профилактики распространения SARS-CoV-2. Помимо возврата возможности оплаты проезда картой, в Подмосковье также разрешили возобновить работу религиозным организациям, ряду магазинов, открыли бани, сауны, спа и салоны красоты.