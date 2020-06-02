Киншаса, , 10:19 — REGNUM Власти Демократической Республики Конго заявили об аресте лидера боевиков, который является одним из главных подозреваемых в убийстве двух экспертов Организации Объединенных Наций. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на военные источники.

По информации журналистов телерадиокомпании, Трезор Мпуту Канконде находился в розыске в течение трех лет.

Напомним, что гражданин США Майкл Шарп и уроженец Чили Швед Заида Каталан были убиты в 2017 году, когда они расследовали нарушения прав человека в регионе Касаи, где армия сражалась с повстанцами.

Конголезское правительство отрицает, что оно несет ответственность за десятки обнаруженных массовых захоронений. Власти ДР Конго обвинили в зверствах ополченцев, в том числе и в убийстве экспертов ООН.

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