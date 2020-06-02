Москва, , 10:11 — REGNUM Жизнь в России вернётся в привычное русло в том случае, если специалистам удастся получить лекарство от COVID-19 или вакцину от коронавируса. Об этом в ходе онлайн-конгресса «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Если мы получим управляемую с помощью медикаментов медицинскую технологию, то, конечно же, мы однозначно вернёмся в наше привычное русло», — сказал Мурашко.

По его словам, на сегодняшний день взгляды специалистов направлены в сторону поиска «фармацевтического компонента для управления ситуацией».