Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM В Петербурге за последние сутки обследовали на коронавирус 11 тыс. 352 человека. Это в несколько раз выше, чем объемы тестирования в выходные дни, но все же меньше, чем максимальные показатели будних дней прошлой недели.

Напомним, в предыдущие дни суточный объем тестирования несколько раз превышал показатель в 14 тыс. тестов.

На карантине в Петербурге к утру 2 июня находятся 3795 человек, из них 271 — в обсерваторе, 905 — на самоизоляции, остальные — контактны лица.

В справочную службу по номеру 122 по теме коронавируса обратились 1 тыс. 781 раз, в экстренную службу по номеру 112 — 470 раз. В скорую помощь было перенаправлено 75 обращений, в полицию — 39. О прибытии из другой страны на территорию России накануне сообщил 61 человек: в «Пулково» встретили рейс из Майами с соотечественниками.

По данным на 1 июня, с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 16 313 случаев заражения. Умерли 213 человек. Выздоровели 5748 человек.

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