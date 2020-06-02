Ставрополь, , 10:15 — REGNUM Трудоустройство более 100 врачей и фельдшеров запланировано в Ставропольском крае в 2020 году в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Специалисты будут направлены в сельские медучреждения для устранение кадрового дефицита, сообщили ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе минздрава региона.

Напомним, указанные федеральные программы рассчитаны на привлечение медиков на работу в лечебные учреждения сел, поселков и небольших городов с населением до 50 тыс. человек. За участие в них врачи получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей, фельдшеры — в размере 500 тыс. рублей, при этом специалисты должны отработать в глубинке не менее пяти лет.

«Ставрополье активно использует возможности федеральной программы «Земский врач/Земский фельдшер» для решения кадрового вопроса. В нынешнем году медучреждения ожидают более 100 врачей и фельдшеров», — сказано в сообщении.

Программа «Земский доктор» реализуется на Ставрополье с 2012 года, «Земский фельдшер» — с 2018 года. В прошлом году в регионе удалось трудоустроить 81 врача и 10 фельдшеров.

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