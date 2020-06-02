Кувандык, Оренбургская область, , 10:08 — REGNUM В Кувандыке Оренбургской области завершились поиски трёхлетнего мальчика, который пропал 1 июня, сообщает поисково-спасательный отряд «ОренСпас».

«Нашли, живой!», — сказали волонтеры. Напомним. ребенок играл вечером 1 июня во дворе дома и пропал. На поиски в ночь на 2 июня поднялись полиция, общественники. На помощь привлекли кинолога с собакой.

По данным orenburg.media, мальчика примерно в трех километрах от дома обнаружил полицейский. Он ехал на машине и увидел ребенка на берегу реки. Не исключено, что ночь беглец провел в лесу.

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