Тамбов, , 10:04 — REGNUM 63 новых положительных теста на коронавирус подтверждено за последние сутки, об этом сообщили 2 июня в региональном оперативном штабе.

Среди новых пациентов один ребёнок — это 11-летний мальчик. Возраст взрослых от 31 до 82 лет.

Всего в регионе в период с 17 марта по 2 июня подтверждено 3 тыс. 110 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1 тыс. 240 человек выздоровели. Десять пациентов скончались. В больницах региона на 2 июня находятся 390 человек, у 319 из них диагноз «пневмония».