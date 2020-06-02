Фриско, США, , 10:03 — REGNUM В сети появился новый тизер-трейлер предстоящей игры Godfall. Его опубликовали 1 июня на YouTube-канале компании Gearbox Software.

В ролике разработчики показали один из стартовых комплектов брони под названием Silvermane («Серебряная грива»). По сюжету проекта, доспехи определяют способности героя и являются аналогом класса персонажа в других играх.

Напомним, релиз Godfall ожидается зимой 2020 года. Игра будет доступна на PS4 и PC (в Epic Games Store).

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