Якутск, , 10:06 — REGNUM В Якутске в День защиты детей родились более 20 малышей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве республики.

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Всего появились на свет 1 июня в Якутии 26 новорожденных: 8 мальчиков и 18 девочек.

По словам врачей, дети и роженицы чувствуют себя хорошо. Эпидситуация не повлияла на их здоровье.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловском областном перинатальном центре провели торжественную акцию для семей, у которых появились новорожденные 1 июня.