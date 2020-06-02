Симферополь, , 10:05 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у пяти граждан. Об этом 2 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 1 июня на территории республики подтверждено пять новых случаев коронавирусной инфекции. Три из них выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, два — при обращении за медицинской помощью», — отметил Аксёнов.

По его словам, все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.

Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 392 положительных тестов на новую инфекцию. Общее число выздоровевших достигло 247 человек, 11 человек скончались.

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